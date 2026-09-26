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Dünya
AA 26.09.2026 10:57

OpenAI, yapay zeka modellerinin güvenlik sınırlarını aşmasının ardından kurumları ve hükümeti bilgilendirdi

ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI, yapay zeka modellerinin kabiliyetlerini ölçmeye yönelik testlerin güvenlik ihlalleriyle sonuçlanmasının ardından olaylardan etkilenmiş olabilecek kuruluşları bilgilendirmeye başladıklarını açıkladı.

OpenAI, yapay zeka modellerinin güvenlik sınırlarını aşmasının ardından kurumları ve hükümeti bilgilendirdi

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hugging Face olayının ardından yapay zeka ajanlarının eğitim ve değerlendirme süreçlerinde internetteki faaliyetlere yönelik inceleme kapsamında üçüncü taraflara bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Yapay zeka modellerinin üçüncü taraflara ait sistemlerin güvenlik önlemlerini aşmış, hizmetlerin kullanılabilirliğini azaltmış veya başka şekillerde istenmeyen zarara yol açmış olabileceği vurgulanan açıklamada, etkilenen taraflar arasında hükümetler, üniversiteler, kamu kurumları ve diğer kuruluşlara ait internet sitelerinin bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, "İlgili bulguları etkilenen kuruluşlarla paylaştık ve paylaşmaya devam edeceğiz. İncelemelerini desteklemek için teknik bilgiler de sunuyoruz. Sürece katılımlarını takdir ediyoruz ve bu kuruluşlarla yapıcı bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Hugging Face vakası

OpenAI'ın Temmuz 2026'da yapay zeka modellerinin kabiliyetlerini ölçmeye yönelik yürüttüğü testler, ciddi bir güvenlik olayına dönüşmüştü.

Şirketin 26 Ağustos'ta yayımladığı inceleme raporuna göre, OpenAI'ın yalnızca araştırmalarda kullandığı "Internal Model 1 (IM1)" adlı modeli olayda başrol oynamıştı.

Yapay zeka ajanı, testte başarılı olmak için kendisine konulan sınırları aşarak şirketin sistemleri ile internete erişmişti ve başka yapay zeka ajanlarıyla iletişim kurmuştu.

Yapay zeka ajanlarından biri, açık kaynaklı yapay zeka modelleri platformu "Hugging Face"e erişim sağlayabilecek 14 kimlik bilgisini tespit etmiş ve bunları diğer ajanlarla paylaşmıştı.

Ajanlar, daha sonra Hugging Face'in sistemlerindeki güvenlik açıklarından yararlanarak sunucularda kod çalıştırmış, özel verilere ve farklı sistemlere ait erişim bilgilerine ulaşmıştı.

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