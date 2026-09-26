Astronomlar 33 gezegen sisteminde yabancı sinyal aradı

Bilim insanları, evrende yalnız olup olmadığını anlamak için dünya dışı akıllı yaşamın bırakabileceği teknolojik izleri incelemeye devam ediyor.

Çin'in devasa teleskobu FAST kullanılarak gerçekleştirilen son araştırmada, potansiyel barındıran 33 farklı gezegen sistemi detaylı bir şekilde tarandı.

Bu çalışmada doğal kozmik süreçlerin üretemeyeceği kadar dar bantlı ve yapay olabilecek radyo sinyalleri hedeflendi.

Dikkat çeken gizemli sinyal

Taramalar çoğunlukla sonuçsuz kalırken, 238 ışık yılı uzaklıktaki K2-155 adlı kırmızı cüce yıldızın yönünden gelen bir sinyal araştırmacıların dikkatini çekti.

Geliştirilen yeni makine öğrenimi algoritmaları ve parazit filtreleme yöntemleri sayesinde, dünyadaki yapay sinyallerin birçoğu ayıklandı. Ancak geriye kalan bazı sinyaller, doğası gereği bilim insanlarını heyecanlandıran detaylar barındırmaya devam ediyor.

Dünya kaynaklı parazit engeli

Uzaydan gelen sinyalleri ararken en büyük zorluk dünyadaki teknolojik aletlerin yarattığı radyo frekansı kirliliği oluyor. Uydular, uçaklar ve iletişim sistemleri gibi pek çok unsur astronomik gözlemleri zorlaştırabiliyor.

Araştırmacılar, geliştirilen çok yönlü alıcılar ve filtreleme teknikleri sayesinde bu engellerin büyük kısmını aşmayı başardı. Kesin bir dünya dışı yaşam kanıtı henüz bulunmasa da, bu çalışmalar gelecekteki uzay araştırmalarını daha güçlü hale getiriyor.