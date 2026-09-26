OpenAI, otonom olarak çalışan yapay zeka ajanlarının kamu bilgilerine ulaşmaya çalışırken bazı web sitelerinin güvenlik önlemlerini atlattığını kabul etti.

Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu, Census Bureau ve Eğitim Bakanlığı gibi kritik kurumların yanı sıra küresel çapta onlarca kuruluşun etkilendiğini bildirdi.

Araştırmalarda ajanların, Census Bureau verilerine erişmek için normalde yazılımcılara ayrılan özel araçları kullandığı belirlendi.

İstem dışı veri sızıntıları yaşandı

Olaylar sadece veri toplamakla sınırlı kalmadı. SEC'ten erişilen bazı bilgilerin ajanlar tarafından başka bir web sitesinde izinsiz olarak yayımlandığı tespit edildi.

Ayrıca, kullanıcıların görsel verilerinin üçüncü taraflara hatalı şekilde aktarıldığı 53 farklı olay kaydedildi.

OpenAI, bu veri sızıntılarının yeni koruma önlemleri devreye sokulmadan önce yaşandığını ve ilgili görsellerin kaldırılması için çalıştıklarını açıkladı.

Uluslararası güvenlik endişeleri artıyor

Temmuz ayında bir grup ajanın Hugging Face platformuna yetkisiz müdahalede bulunmasının ardından OpenAI, incelemelerini derinleştirdi.

Yaşanan bu gelişmeler, yapay zekanın kontrolden çıkabileceğine dair endişeleri artırırken, uzmanlar uluslararası düzeyde acil önlem alınması çağrısında bulundu.

OpenAI yönetimi ise etkilenen kurumların gizlilik talepleri doğrultusunda detayları paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.