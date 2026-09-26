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Gündem
TRT Haber 26.09.2026 11:31

Vanlı Kara Haydar'ın otoparkındaki araçlardan servet çıktı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a ait olduğu tespit edilen iki otomobilde yaklaşık 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi.

Vanlı Kara Haydar'ın otoparkındaki araçlardan servet çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında, "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan’a yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tançalan'a ait nakit paraların İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi'ndeki bir otoparkta bulunan araçlarda saklandığını belirledi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bugün saat 02.00 sıralarında söz konusu araçlara yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda yüksek kupürlü döviz banknotu ele geçirildi.

Vanlı Kara Haydar'ın otoparkındaki araçlardan servet çıktı

16 milyon 440 bin euro ve 700 bin dolar ele geçirildi

Araçlarda yapılan aramalarda, 16 milyon 440 bin euro ve 700 bin dolar nakit para bulundu. Güncel kur üzerinden yaklaşık 934 milyon lira değerinde olduğu belirlendi.

Operasyonda toplamda 64 bin 700 adet banknot ele geçirilirken, suçta kullanıldığı değerlendirilen iki otomobile de el konuldu.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ele geçirilen yüksek miktardaki dövizin kaynağı ve suç örgütüyle olan mali bağlantılarının tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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