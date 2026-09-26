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Gündem
TRT Haber 26.09.2026 10:20

TEKNOFEST Güneydoğu'da 1 milyondan fazla ziyaretçi bekleniyor

Şanlıurfa, bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı organizasyonlardan biri olan TEKNOFEST Güneydoğu’ya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 30 Eylül’de kapılarını ziyaretçilere açacak olan festival için GAP Havalimanı’nda hummalı çalışmalar sürerken, 5 gün sürecek etkinliğe 1 milyondan fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor.

TEKNOFEST Güneydoğu'da 1 milyondan fazla ziyaretçi bekleniyor

TRT'nin iletişim sponsoru olduğu dünyanın en büyük Havacılık, Uzay Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 30 Eylül-4 Ekim'de Gap Havalimanı'nda düzenlenecek.

Neolitik döneme ait önemli ipuçları veren Göbeklitepe ve Karahantepe'ye ev sahipliği yapan Şanlıurfa, binlerce yıllık kültürel mirasını festival kapsamında Türkiye'nin geliştirdiği yeni nesil teknolojilerle aynı çatı altında sergileyecek. Bilim ve teknolojiyi merkeze alan yarışmaların gerçekleştirileceği TEKNOFEST Güneydoğu'da, hava gösterileri ve çeşitli atölyeler de ziyaretçilere açık olacak.

Dünyanın en iyi dron pilotları TEKNOFEST Güneydoğu'da yarışacak
Dünyanın en iyi dron pilotları TEKNOFEST Güneydoğu'da yarışacak

Festival, gençlerin yeni teknolojilerle tanışmasına ve bilimsel alanlara yönelik ilgilerinin gelişmesine zemin hazırlayacak.

TEKNOFEST Güneydoğu'da 1 milyondan fazla ziyaretçi bekleniyor

Altyapı ve ulaşımda dev seferberlik

Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek TEKNOFEST Güneydoğu için kent genelindeki hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. GAP Havalimanı’nda kurulan festival alanı, dev organizasyon için altyapıdan ulaşıma kadar her yönüyle yeniden düzenleniyor.

Festivalin sorunsuz gerçekleşmesi amacıyla Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) ekipleri tarafından, 7,5 kilometre mesafeden su hattı çekilerek günlük 350 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak modern bir tesisat kuruldu. Ulaşım ve alan düzenlemesi noktasında ise Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde 136 bin metrekarelik alana asfalt serimi gerçekleştirildi. Ayrıca, festival alanındaki VIP bölümlerin yenilenmesi, çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmaları tamamlanma aşamasına getirildi.

Şehirde konaklama kapasitesi doldu

Bölge ekonomisine ve turizmine büyük katkı sağlaması beklenen organizasyon öncesinde kentteki konaklama tesislerinde doluluk oranları yüzde 100’e ulaştı. 5 gün boyunca sürecek olan festival için hem resmi kurumların kendi araçları hem de Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği ulaşım filosu ile ziyaretçilerin ve öğrencilerin alana taşınması sağlanacak.

Gastronomi ve müzik şöleni bir arada

TEKNOFEST ziyaretçileri için sadece teknoloji odaklı bir deneyim değil, aynı zamanda şehrin kültürel mirasını tanıyacakları bir atmosfer oluşturuluyor. Kente gelen misafirlerin Şanlıurfa’nın gastronomi kültürünü deneyimleyebilmeleri için belediye tesisleri ve restoranlar tam kapasite hizmet verecek.

Ayrıca, kentin müzik kültürünün tanıtılması amacıyla festival süresince Divan Yolu ve çevresindeki ana arterlerde sokak müzisyenleri ve yerel sanatçılar sahne alacak. Şanlıurfa, TEKNOFEST’in hemen ardından bu kez "UNESCO Müzik Şehirleri Toplantısı"na ev sahipliği yaparak kültürel etkinlikler zincirini sürdürecek.

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