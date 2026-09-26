Afyonkarahisar'da tuğla yüklü tır ile 3 otomobil çarpıştı

Abdullah Ç. idaresindeki tuğla yüklü tır, Afyonkarahisar-İzmir kara yolunda köprü üzerinde P.K'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Savrularak dorsesinden ayrılan tır, karşı şeride geçip sürücüleri öğrenilemeyen 2 otomobile çarptı.
Devrilen tırın dorsesindeki tuğlalar yola saçıldı.
Kazada, tır sürücüsü Abdullah Ç. ile P.K. ve beraberindeki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Abdulah Ç. kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle trafikte yaşanan aksama, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle giderildi.