İklim değişikliği Türkiye'de etkilerini derinleştiriyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) 2016–2025 döneminin küresel ve ulusal sıcaklık ile kuraklık analizlerini paylaştı.

İklim değişikliğinin geleceğin değil, bugünün meselesi olduğunu vurgulayan Kurum, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün paylaştığı 2016–2025 döneminin küresel ve ulusal sıcaklık ile kuraklık analizlerine göre, 2024 Türkiye'nin kayıtlardaki en sıcak yılı, 2025 ise 1964'ten bu yana en kurak yılı oldu." bilgisini verdi.

İklim değişikliği ile mücadelenin bugün artık bir zorunluluk olduğunun altını çizen Kurum, "İklime dirençli bir Türkiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

2016–2025 dönemi, küresel ölçekte en sıcak 10 yıllık dönem

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün farklı uluslararası kuruluşların ölçüm verileriyle ilgili analiz raporuna göre, 2016–2025 dönemi, küresel ölçekte en sıcak 10 yıllık dönemi oldu.

2023'te belirgin sıcaklık sıçraması kaydedilirken, 2024 yılı, 15,1 derecelik ortalama sıcaklıkla küresel ölçekte kaydedilen en sıcak yıl oldu.

2025 ise Copernicus/Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) ve ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) veri setlerinde, üçüncü en sıcak yıl olarak sınıflandırıldı.

2025'te küresel okyanus ısı içeriği, modern gözlem tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

Türkiye'nin kayıtlardaki en sıcak yılı 2024

Türkiye'de de sıcaklık artışı küresel eğilimle uyumlu seyrederek, son 10 yılda çok sayıda yüksek sıcaklık rekoru kaydedildi.

2023'te 15,1 derece olan Türkiye ortalama sıcaklığı MGM değerlerine göre, 1991-2020 normalinin yaklaşık 1,2 derece üzerinde seyretti ve 2023 Türkiye'nin üçüncü en sıcak yılı oldu.

2024 ise 15,6 derece ortalama sıcaklık ile Türkiye'nin kayıtlardaki en sıcak yılı oldu.

Türkiye'de, 2016-2025 yılları sıcaklık ortalaması 14,9 derece olarak gerçekleşti.

2025, 1964'ten bu yana en kurak yıl oldu

Türkiye'de kuraklık açısından ise 2020-2022 dönemi ile özellikle 2025 yılı öne çıktı. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve Copernicus/ECMWF değerlendirmelerinde 2025, Türkiye'nin 1964'ten bu yana en kurak yılı olarak kaydedildi.

2025'te yıllık yağışlar normalin yüzde 27,6 altında gerçekleşti, Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağış açığı yüzde 60'ın üzerine çıktı.

MGM analizinde aynı yıl Türkiye'de yüksek sıcaklık koşulları yaşandığına işaret edilerek, ulusal maksimum sıcaklığın 25 Temmuz'da 50,5 derece ile Şırnak'ın Silopi ilçesinde raporlandığı hatırlatıldı.

Ölçülen bu veriler doğrultusunda Karadeniz Bölgesi hariç Türkiye ve tüm bölgelerde 2016-2025 yılları gerçekleşen ortalama sıcaklık değerleri "iyimser ve kötümser senaryo" beklentilerinin de üzerinde gerçekleştiği vurgulandı.

Öte yandan Dünya Meteoroloji Örgütü değerlendirmelerine göre 2015-2025 arasındaki 11 yılın tamamı, en sıcak 11 yıl olarak kayıtlara geçti.

Raporun sonuç bölümünde, 2016-2025 döneminin, küresel iklim sistemindeki ısınmanın hızını ve Türkiye'deki yansımalarını açık biçimde ortaya koyduğu belirtilerek, "Türkiye'de de sıcaklık farkları belirginleşmiş ve 2024 yeni ulusal sıcaklık rekoru olarak kayıtlara geçmiştir. Kuraklık açısından ise 2020-2022 dönemi ve özellikle 2025 öne çıkmaktadır. 2025'in 1964 sonrası en kurak yıl olarak değerlendirilmektedir." tespitine yer verildi.