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Dünya
NBC News 26.09.2026 13:21

Bill Gates'ten yapay zeka uyarısı: Milyarca kişinin ölümüne yol açabilir

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yapay zekanın kötü niyetli kişilerin elinde milyarlarca insanın ölümüne yol açabilecek kadar güçlü olduğunu belirterek, sektör için acilen yasal düzenlemeler getirilmesi çağrısında bulundu.

Bill Gates'ten yapay zeka uyarısı: Milyarca kişinin ölümüne yol açabilir

NBC News'e verdiği röportajda öz denetimin yeterli olmadığını vurgulayan Bill Gates, Washington'daki siyasetçilerin ve kolluk kuvvetlerinin güvenlik önlemleri ile denetim süreçlerine doğrudan dahil olması gerektiğini ifade etti.

Şirketlerin kendi başlarına yavaşlama kararı almasının yetersiz kalacağını belirten iş insanı, kötü niyetli kişilerin en son yapay zeka araçlarını kullanarak büyük çaplı zararlar vermesini önlemek için yasal bir zorunluluğun şart olduğunu savundu.

Sektör liderleri ve whistleblower uyarıları

Son dönemde Anthropic ve OpenAI gibi büyük yapay zeka laboratuvarlarının CEO'ları gelişimin yavaşlatılması gerektiği konusunda hemfikir olurken, Anthropic'ten istifa eden bir ihbarcı şirketlerin insan hayatını kumarbaz gibi tehlikeye attığını öne sürmüştü.

Buna karşın Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, şirketlerin henüz ortaya net bir yasal yol haritası koymadığını belirterek Kongre'nin ulusal güvenliğe zarar verecek aceleci adımlar atmaması gerektiğini savunuyor.

Şirketler arası yaklaşım farkları ve küresel düzenleme arayışları

Yapay zekanın hızı ve güvenliği konusunda teknoloji dünyasının liderleri arasında keskin fikir ayrılıkları bulunuyor. OpenAI CEO'su Sam Altman Birleşmiş Milletler'de uluslararası standartlar ve anlamlı insan denetimi çağrısı yaparken, Meta CEO'su Mark Zuckerberg sektör çapında bir koordinasyona gerek olmadığını ve her laboratuvarın kendi iç güvenliğini sağlaması gerektiğini savunuyor.

Microsoft Başkanı Brad Smith ise şirketlerin sürekli birbiriyle yarışmak yerine yolcu güvenliğini her şeyin üstünde tutması gerektiğini vurguluyor. Federal düzeydeki tartışmalar sürerken, Kaliforniya, Maryland ve New York gibi eyaletlerin valileri kendi bölgelerinde yapay zeka güvenliğini güçlendirmek için yeni planlar ve yürütme emirleri devreye sokmaya başladı.

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