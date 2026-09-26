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Dünya
TRT Haber 26.09.2026 14:39

Miçotakis-Netanyahu görüşmesine Yunanistan’dan büyük tepki: “Bundan daha büyük bir utanç olamaz”

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in soykırımcı Netanyahu’yla, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında yaptığı görüşmeye ve birlikte verdiği samimi pozlara, Yunanistan’dan sert eleştiriler gelmeye devam ediyor. “Yunanistan için bundan daha büyük bir utanç olamaz” yorumları yapıldı.

Hakan Turpçu
Hakan Turpçu
Muhabir
Miçotakis-Netanyahu görüşmesine Yunanistan’dan büyük tepki: “Bundan daha büyük bir utanç olamaz”

New York’ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bitti ancak yansımaları hâlâ devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile soykırımcı Netanyahu arasında gerçekleşen görüşmeye Yunan kamuoyundan gelen tepkiler ise giderek artıyor. Militaire haber sitesi görüşmeyi mercek altına aldı.

“Netanyahu’nun konuşmasından önce salonun boşalması Miçotakis’i etkilememiş gözüküyordu. Koşa koşa yanına görüşmeye gitti, sonra da görüşmesini tüm dünyaya duyurdu” yorumu yaptı. Yunan başbakanın başka kayda değer bir görüşmesi olmadığını belirten haber sitesi, “Başbakan artık uluslararası hukuktan bahsetmeyi bıraksın” eleştirisinde bulundu.

Avgi gazetesi, herkesin Netanyahu’ya sırtını döndüğü bir dönemde Miçotakis’in onunla görüştüğünü ve kameralar önünde kucaklaştıklarını yazdı.

Muhalefetten sert tepkiler

Miçotakis-Netanyahu görüşmesine Yunan muhalefet partilerinden de sert tepkiler var: Yunanistan eski Başbakanı Çipras'ın partisi ELAS'tan sert bir açıklama geldi... "Türkiye ittifaklar kurarken Miçotakis uluslararası alanda izole edilmiş Netanyahu'yu kucaklıyor" sözlerine yer verildi.

Yeni Sol Partisi, görüşmeyi “utanç verici” olarak nitelendirildi. “Miçotakis, bir savaş suçlusuyla samimiyet kurarken kendisini ne kadar gururlu hissedebilir?” diye sordu. “Yunanistan için bundan daha büyük bir utanç olamaz” dendi.

SYRIZA, "Netanyahu'nun konuşması sırasında çok sayıda devlet heyeti ederek Genel Kurul salonunu terk ederken, Yunanistan Başbakanı onunla sıcak bir görüşme gerçekleştirdi; barış ve uluslararası hukuktan yana net bir tavır sergilemek yerine, sarılmayı ve sadık müttefiki rolünü tercih etti" açıklamasını yaptı.

Eski Maliye Bakanı Varufakis ise “Miçotakis'in New York'taki utanç görüntüleri bize yakışmıyor” açıklamasını yaptı.

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