Başkentteki uyuşturucu operasyonunda "5 milyon dolarlık iş takibi" iddiası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan Arda Birinci'ye ait dijital materyallerde yapılan incelemelerde, dikkat çekici bağlantılar ortaya çıkarıldı.

İncelemelerde, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem ile gerçekleştirildiği öne sürülen mesajlaşmalar mercek altına alındı. Söz konusu yazışmalarda, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek lehine Adli Tıp sürecinde sonuç alınması amacıyla "iş takibi" yapıldığı ve bu süreçte 5 milyon dolarlık bir ödeme gerçekleştirildiği iddiaları yer aldı.

Mesaj içeriklerinde, hedeflenen sonucun alınamaması üzerine paranın iadesi konusunda taraflar arasında tartışma yaşandığına dair ifadeler dikkati çekti. Yazışmalardan birinde, Mustafa Erdem’e hitaben, "Sayın vekilim beni dolandırdın, 5 milyon dolar için..." ifadesinin yer aldığı belirtildi.

Yasadışı kumar ve "bacanaklar" grubu

Dijital materyallerin incelenmesi sonucunda, Mustafa Erdem isminin geçtiği "Bacanaklar" adlı bir WhatsApp grubundaki yazışmalara da ulaşıldı. 17 Nisan 2024 tarihli olduğu belirtilen konuşmalarda, kumar masasına ait görsellerin paylaşıldığı ve şahıslar arasında borçlanmaya dair diyalogların geçtiği kaydedildi.

Ayhan Bora Kaplan ile bağlantılı görüntüler

Soruşturma dosyasında, şüpheli Arda Birinci'nin, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında tutuklu bulunan Ayhan Bora Kaplan ve hakkında yakalama kararı bulunan avukat Cengiz Haliç ile çekilmiş samimi fotoğraflarına da ulaşıldı. Söz konusu görüntülerin, şüphelinin irtibat ağının genişletilmesi kapsamında detaylıca incelendiği öğrenildi.

Adli süreç derinleştiriliyor

Operasyon kapsamında Murat Etöz isimli şüphelinin de gözaltına alındığı ve şahsın, Mustafa Erdem ile bağlantılı para trafiğindeki rolünün araştırıldığı bildirildi. Ayrıca dijital kayıtlarda, şüphelinin bazı kişilerle kadın temini ve fuhşa aracılık ettiğine dair görüşmeler de tespit edildi.

Adli makamlarca; para transferlerinin kaynağı, HTS verileri, banka hareketleri ve dijital kayıtlar üzerindeki incelemelerin sürdüğü; tespit edilen tüm şüpheli işlemlerin ve siyasi bağlantıların detaylıca araştırılacağı kaydedildi.