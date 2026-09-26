İletişim Başkanı Duran: Türkçemiz büyük bir medeniyet birikimini taşıyor

İletişim Başkanı Duran, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Duran, mesajında Türkçenin, bir milletin geçmişiyle geleceği arasında kurduğu en sağlam köprü olduğunu vurguladı.

Türkçenin, Orhun Yazıtları’ndan Yunus Emre’ye, Dede Korkut’tan bugüne uzanan köklü bir medeniyet mirasını ihtiva ettiğini belirten Duran, mesajında şunları kaydetti;

Bir milletin geçmişten geleceğe kurduğu en güçlü köprü, kendi dilidir. Türkçe; Orhun Yazıtları’ndan Yunus Emre’ye, Dede Korkut’tan bugünümüzün kalemine uzanan büyük bir medeniyet birikimini taşıyor. Sevinçlerimizi, acılarımızı, türkülerimizi ve hikâyelerimizi yüzyıllar boyunca aynı dilin içinde yaşattık. Bugün bize düşen, Türkçemizin zenginliğini korumak; onu doğru, güzel ve güçlü bir şekilde yarınlara taşımaktır. 26 Eylül Türk Dil Bayramımız kutlu olsun.