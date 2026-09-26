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Dünya
AA 26.09.2026 17:36

TikTok, çocukları aşırı kullanıma teşvik ettiği iddiasıyla ABD'de açılan davada uzlaştı

Sosyal medya platformu TikTok, çocukları aşırı kullanıma teşvik edecek şekilde tasarlandığı iddiasıyla ABD'nin Alabama eyaletinde açılan davada 100 milyon dolar ödeme yapma ve çocukların platform kullanımını sınırlandıracak yeni önlemler alma konusunda uzlaşmaya vardı.

TikTok, çocukları aşırı kullanıma teşvik ettiği iddiasıyla ABD'de açılan davada uzlaştı

BBC'nin haberine göre, TikTok ile Alabama eyaleti arasında varılan uzlaşma kapsamında şirket, davacı tarafa 100 milyon dolar ödeyecek ve çocukların platform kullanımına yönelik bir dizi önlem alacak.

Buna göre Alabama'daki çocukların TikTok kullanımına günlük 2 saat sınırı getirilirken, gece ve okul saatlerinde çocukların uygulamaya erişimi de kısıtlanacak.

Şirket ayrıca, ebeveynlerin çocuklarının platform kullanımını daha kapsamlı şekilde denetleyebilmesine imkan tanıyacak.

TikTok'un 100 milyon dolarlık ödemeyi 45 gün içinde yapması gerekirken, uzlaşma koşullarının yerine getirilmemesi halinde Alabama eyaletine 300 milyon dolara kadar ek ödeme yapması öngörülüyor.

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