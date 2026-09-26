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Dünya
AA 26.09.2026 17:22

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan dönüyor, Arakçi ise ABD'de görüşmelere devam edecek

İran basınına göre, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu için ABD'nin New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın programı sona erdi, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise temaslarını sürdürmek üzere birkaç gün daha kalacak.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan dönüyor, Arakçi ise ABD'de görüşmelere devam edecek

İran devlet televizyonunun haberine göre, New York’taki programı sona eren Pezeşkiyan ülkesine dönecek, Arakçi ve beraberindeki heyet ise görüşmelerine ilerleyen günlerde devam edecek.

Devlet televizyonu Arakçi’nin ziyaretinin ne zaman sora ereceğine ilişkin detay vermezken yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Arakçi ile beraberindeki heyetin salı günü ABD’den döneceği bilgisini paylaştı.

Haberde, ABD ile görüşmeleri yürütmek üzere herhangi bir teknik heyetin New York’a gitmediği, Arakçi’nin daha önce hazırlanan programa göre ABD’de kalacağı aktarıldı.

ABD ile İran arasında herhangi bir müzakerenin ya da resmi temasın olup olmayacağına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

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