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Dünya
AA 26.09.2026 17:26

Batı Şeria'da işgalci İsrailliler "yeni bir yerleşim birimi" kuruyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin yeni bir yerleşim birimi kurmaya başladığı tespit edildi.

Batı Şeria'da işgalci İsrailliler "yeni bir yerleşim birimi" kuruyor

İnsan hakları örgütü El-Beyder'den yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin El Halil kentinin güneyindeki Dahiriye beldesinin girişinde "yeni bir yerleşim birimi" kurmaya başladığı belirtildi.

Açıklamada, yerleşim biriminin kurulmasının Filistinlilerin topraklarına yönelik bir tehdit oluşturduğu, bölge sakinlerinin hareketini ve arazilerine erişimini kısıtlama riskini artırdığı vurgulandı.

İsraillilerin El Halil'e bağlı Mesafir Yatta'da Hallet el-Hıms bölgesinde ikamet eden Hacı Hayri Muhammed Ebu Tuhfe'nin evinin çevresine provokatif bir şekilde baskın düzenlediği bilgisine yer verilen açıklamada, durumun aile üyeleri arasında korku ve endişeye yol açtığı aktarıldı.

Bu saldırının, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mesafir Yatta sakinlerine ve mülklerine yönelik süregelen saldırıları ve provokasyonları çerçevesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Batı Şeria'da saldırılar arttı

Filistin kaynaklarına göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarında 1206'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 300'den fazla kişi yaralandı ve yaklaşık 26 bin kişi gözaltına alındı.

Saldırılar kapsamında ev ve yapıların yıkılması, camilerin yakılması, tarım arazilerinin tahrip edilmesi, çiftçilerin topraklarına erişiminin engellenmesi, Filistinlilerin yerlerinden edilmesi ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi gibi eylemler yer alıyor.

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