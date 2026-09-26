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Türkiye
AA 26.09.2026 16:55

MSB'nin mobil diş aracıyla 655 kişiye tedavi hizmeti sunuldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), harekat alanı ve hudut birliklerinde görev yapan personelin diş tedavilerinin yerinde yapılabilmesini sağlayan mobil diş aracıyla bugüne kadar 23'ü sivil, 655 kişiye sağlık hizmeti sunulduğunu bildirdi.

MSB'nin mobil diş aracıyla 655 kişiye tedavi hizmeti sunuldu

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, zorlu arazi şartlarına uygun, yüksek manevra kabiliyetine sahip Unimog araca diş ünitesi monte edilerek tasarlanan mobil diş aracının, personelin diş tedavilerinin yerinde ve zamanında yapılmasına imkan sağladığı belirtildi.

Mobil diş aracının EFES-2026 Tatbikatı ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat bölgelerinde görev yaptığı aktarılan paylaşımda, mobil diş aracıyla bugüne kadar 23'ü sivil olmak üzere, toplam 655 kişiye diş tedavi hizmeti sunulduğu kaydedildi.

Paylaşımda, tam donanımlı araçta, muayene, diş çekimi, diş taşı temizliği, dolgu ve kanal tedavisi dahil sabit diş kliniklerinde gerçekleştirilen tedavilerin uygulanabildiği bilgisine de yer verildi.

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