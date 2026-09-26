Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen organizasyonda 8 başpehlivan ve 84 pehlivan mücadele etti.

Başhehlivanlık finalinde, Erkan Taş'ı mağlup eden Mustafa Taş ile Seçkin Duman'ı yenen Orhan Okulu karşı karşıya geldi.

Final müsabakasını izlemek için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, final öncesinde başpehlivanlar Orhan Okulu ve Mustafa Taş'a başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan eşlik etti. Erdoğan,

Yaklaşık 2 saat süren final mücadelesinde Orhan Okulu, Mustafa Taş'ı yenerek başpehlivan oldu.

Şampiyonluk kemerini ve kupasını başpehlivan Orhan Okulu'ya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş takdim etti.

Başaltı A boyunda şampiyon olan Necip Al da başpehlivanlığa yükseldi.

Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda boylarına göre şampiyon olan isimler de şöyle:

Başaltı B: Kerem Kahya

Büyük orta: Caner Arslan

Küçük orta büyük: Melih Özdemir

Küçük orta küçük: Alper Çelik

Deste büyük: Can Ergen

Deste orta: Yiğit Aktaş

Deste küçük: Kadir Buğra Dikik

Ayak: Emirhan Yüksel

Tozkoparan: Seyid Ali Kızıltaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan başpehlivan Orhan Okulu ile organizasyonda mücadele eden tüm pehlivanları tebrik etti.

Pehlivanların bu sporu yarınlara taşıma noktasında önemli bir misyonu yerine getirdiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"57 yıllık aranın ardından ilk kez düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kupayı kazanan Orhan Okulu başta olmak üzere ikinci olan Mustafa Taş’ı ve er meydanında ter döken tüm pehlivanlarımızı tebrik ediyorum.

Gerek Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nde gerekse Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda yarışan pehlivanlarımız, milli kimliğimizin nişanelerinden olan bu sporu yarınlara taşıma noktasında önemli bir misyonu yerine getiriyor. Gücü akılla, cesareti ahlakla birleştiren tüm pehlivanlarımız, farklı yaş gruplarında kol bağlayan genç güreşçilerimize de örnek oluyor. İnşallah hep birlikte güreşte elde ettiğimiz madalyalara dünya çapında yenilerini ekleyeceğiz."

Bakan Bak, başpehlivan Orhan Okulu'yu kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul’da düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından 57 yıl aradan sonra düzenlenen, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da izlediği Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen, 8 başpehlivan ve 84 pehlivanın mücadele ettiği Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda başpehlivan olan Orhan Okulu'yu tebrik ediyorum. Tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum."