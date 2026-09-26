  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 26.09.2026 21:14

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından 57 yıl aradan sonra düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen organizasyonda 8 başpehlivan ve 84 pehlivan mücadele etti.

Başhehlivanlık finalinde, Erkan Taş'ı mağlup eden Mustafa Taş ile Seçkin Duman'ı yenen Orhan Okulu karşı karşıya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı

Final müsabakasını izlemek için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, final öncesinde başpehlivanlar Orhan Okulu ve Mustafa Taş'a başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan eşlik etti. Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası' final müsabakasını izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası' final müsabakasını izledi

Yaklaşık 2 saat süren final mücadelesinde Orhan Okulu, Mustafa Taş'ı yenerek başpehlivan oldu.

Şampiyonluk kemerini ve kupasını başpehlivan Orhan Okulu'ya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş takdim etti.

Başaltı A boyunda şampiyon olan Necip Al da başpehlivanlığa yükseldi.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı

Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda boylarına göre şampiyon olan isimler de şöyle:

Başaltı B: Kerem Kahya

Büyük orta: Caner Arslan

Küçük orta büyük: Melih Özdemir

Küçük orta küçük: Alper Çelik

Deste büyük: Can Ergen

Deste orta: Yiğit Aktaş

Deste küçük: Kadir Buğra Dikik

Ayak: Emirhan Yüksel

Tozkoparan: Seyid Ali Kızıltaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan başpehlivan Orhan Okulu ile organizasyonda mücadele eden tüm pehlivanları tebrik etti.

Pehlivanların bu sporu yarınlara taşıma noktasında önemli bir misyonu yerine getirdiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"57 yıllık aranın ardından ilk kez düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kupayı kazanan Orhan Okulu başta olmak üzere ikinci olan Mustafa Taş’ı ve er meydanında ter döken tüm pehlivanlarımızı tebrik ediyorum.

Gerek Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nde gerekse Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda yarışan pehlivanlarımız, milli kimliğimizin nişanelerinden olan bu sporu yarınlara taşıma noktasında önemli bir misyonu yerine getiriyor. Gücü akılla, cesareti ahlakla birleştiren tüm pehlivanlarımız, farklı yaş gruplarında kol bağlayan genç güreşçilerimize de örnek oluyor. İnşallah hep birlikte güreşte elde ettiğimiz madalyalara dünya çapında yenilerini ekleyeceğiz." 

Bakan Bak, başpehlivan Orhan Okulu'yu kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul’da düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından 57 yıl aradan sonra düzenlenen, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da izlediği Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen, 8 başpehlivan ve 84 pehlivanın mücadele ettiği Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda başpehlivan olan Orhan Okulu'yu tebrik ediyorum. Tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum."

ETİKETLER
Güreş Osman Aşkın Bak Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının kuruluş yıl dönümünü kutladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:21
İzlanda Dışişleri Bakanı Gunnarsdottir: "Barış için müzakere etmeyenler ahlaki korkaklardır"
23:22
Burhanettin Duran, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının kuruluş yıl dönümünü kutladı
23:16
İsrail muhalefeti, Netanyahu'ya karşı ortak hareket etme kararı aldı
23:14
Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakan ile görüştü
22:30
MSB'den Somali'de ihtiyaç sahibi gazi ve ailelerine destek
23:25
Sosyal medyada 'bakan istifa edecek' paylaşımı yapan Ali Tarakcı tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası' ödül törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası' ödül törenine katıldı
FOTO FOKUS
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dalkıran İngiliz mevkidaşı ile Konya'da uçuş yaptı
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dalkıran İngiliz mevkidaşı ile Konya'da uçuş yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ