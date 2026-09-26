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Gündem
AA 26.09.2026 22:05

Sosyal medyada 'bakan istifa edecek' paylaşımı yapan Ali Tarakcı tutuklandı

Sosyal medyada "Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek." şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakcı, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklandı.

Sosyal medyada 'bakan istifa edecek' paylaşımı yapan Ali Tarakcı tutuklandı
[Fotograf: DHA]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, sosyal medyada "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek." şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakcı hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan soruşturma başaltıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tarakcı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık ifadesi sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Tarakcı'nın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Ali Tarakcı'nın sosyal medya hesabına erişim engellendi
Ali Tarakcı'nın sosyal medya hesabına erişim engellendi

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