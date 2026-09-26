Sosyal medyada 'bakan istifa edecek' paylaşımı yapan Ali Tarakcı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, sosyal medyada "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek." şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakcı hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan soruşturma başaltıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tarakcı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık ifadesi sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Tarakcı'nın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanmasına karar verildi.