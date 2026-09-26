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Gündem
TRT Haber 26.09.2026 21:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'na katılan pehlivanları tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan başpehlivan Orhan Okulu ile organizasyonda mücadele eden tüm pehlivanları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'na katılan pehlivanları tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, final müsabakasını izlediği Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'na ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Pehlivanların bu sporu yarınlara taşıma noktasında önemli bir misyonu yerine getirdiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi.

"57 yıllık aranın ardından ilk kez düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kupayı kazanan Orhan Okulu başta olmak üzere ikinci olan Mustafa Taş’ı ve er meydanında ter döken tüm pehlivanlarımızı tebrik ediyorum.

Gerek Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nde gerekse Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda yarışan pehlivanlarımız, milli kimliğimizin nişanelerinden olan bu sporu yarınlara taşıma noktasında önemli bir misyonu yerine getiriyor. Gücü akılla, cesareti ahlakla birleştiren tüm pehlivanlarımız, farklı yaş gruplarında kol bağlayan genç güreşçilerimize de örnek oluyor. İnşallah hep birlikte güreşte elde ettiğimiz madalyalara dünya çapında yenilerini ekleyeceğiz." 

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