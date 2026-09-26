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Dünya
AA 26.09.2026 21:19

Irak'a ABD'den yeni dolar sevkiyatı yapılacağı belirtildi

Irak hükümeti, ABD ile ülkeye nakit dolar sevkiyatının sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığını ve gelecek günlerde yeni bir sevkiyatın yapılacağını açıkladı.

Irak'a ABD'den yeni dolar sevkiyatı yapılacağı belirtildi

Irak Hükümeti Sözcüsü Haydar el-Abbudi, Irak Haber Ajansına yaptığı açıklamada, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin ABD ziyareti sırasında Irak'a nakit dolar gönderiminin sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

Abbudi, gelecek günlerde yeni bir sevkiyatın yapılacağını ifade etti.

Söz konusu anlaşmanın, Irak'ın dolar dağıtımına yönelik denetim mekanizmalarını güçlendirmesi ve dolar kullanımını düzenleme alanında kaydettiği ilerlemenin ardından sağlandığı kaydedildi.

ABD, Irak'ın İran'a yönelik bazı tutumları dolayısıyla zaman zaman dolar sevkiyatını geciktiriyor.

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ABD Dolar Irak
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