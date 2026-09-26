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Dünya
AA 26.09.2026 20:06

Belçika’da artan gıda yardımı ihtiyacına "boş tabak"larla protesto

Belçika’da gıda yardımına duyulan ihtiyacın artması "boş tabak"larla protesto edildi

Belçika’da artan gıda yardımı ihtiyacına "boş tabak"larla protesto

Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir grup, gıda yardımına duyulan ihtiyacın artmasını ve yardım kuruluşlarının kaynaklarının azalmasını boş tabaklarla protesto etti.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, gıda yardımı kuruluşu "Restos du Coeur"ün çağrısıyla Brüksel merkezindeki Kraliyet Meydanı ile Adalet Sarayı arasında uzanan Regence Caddesi'nde ellerinde boş beyaz tabaklarla toplanan göstericiler siyah giyindi.

Organizatörler, Belçika’da yaklaşık 500 bin kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Belçika Sosyal Hizmetler Federasyonu bünyesindeki Gıda Yardımı Koordinasyonunun koordinatörü Brigitte Grisar, "Durum sürdürülemez. Her iki kuruluştan biri taleplere yetişemediğini söylüyor." dedi.

Restos du Coeur Belçika Federasyonu Direktörü Patrick Dejace de yardıma ihtiyaç duyanların daha uzun süre kuyrukta beklediğini, dağıtılan gıda paketleri ve öğünlerin ise küçüldüğünü söyledi.

Eylemciler, temel ihtiyaç ürünlerinin satın alınması için ayrılan federal bütçenin 2025'teki 27 milyon avrodan 2026'da 15 milyon avroya düştüğünü ifade etti.

Yardım kuruluşları, ihtiyaç artarken kaynakların azalmasının gıda dağıtımını daha da zorlaştırdığını vurguluyor.

Yardım kuruluşlarına göre kira, enerji ve sağlık giderleri karşısında geliri yetersiz kalan daha fazla kişi gıda yardımına başvuruyor.

Belçika’da işsizlik ödeneğinin süresini sınırlandıran yeni düzenleme nedeniyle 2026’da ödenek hakkını kaybeden bazı kişilerin de gıda yardımına başvurduğu kaydediliyor.

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