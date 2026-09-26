Açık 17ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.09.2026 19:57

Katil İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 74 bini aştı

Bebek katili İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 74 binin üzerine çıktı.

Katil İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 74 bini aştı

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bin 16'ya yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 7 kişinin naaşıyla 38 yaralının getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1415 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 973 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 834 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 74 bin 16'ya, yaralı sayısının 175 bin 68'e yükseldiği bildirildi.

Ayrıca 19 Eylül'den bu yana kimlik bilgileri kesinleştirilen 81 cenaze daha toplam ölü sayısına eklendi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Çin'den, Filistin için çağrı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:20
Irak'a ABD'den yeni dolar sevkiyatı yapılacağı belirtildi
21:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının kuruluş yıl dönümünü kutladı
21:00
14 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı
20:44
İrlandalı futbolcular, İsrail maçına siyah kol bandıyla çıkmayı planlıyor
20:18
Belçika’da artan gıda yardımı ihtiyacına "boş tabak"larla protesto
21:18
Rusya ve Almanya, Ukrayna görüşmesi için bir arada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası' ödül törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası' ödül törenine katıldı
FOTO FOKUS
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dalkıran İngiliz mevkidaşı ile Konya'da uçuş yaptı
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dalkıran İngiliz mevkidaşı ile Konya'da uçuş yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ