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Dünya
AA 26.09.2026 18:28

Irak, uluslararası koalisyon merkezinin 30 Eylül’de kapatılacağını açıkladı

Irak, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ülkedeki merkezinin 30 Eylül’de kapatılacağını duyurdu.

Irak, uluslararası koalisyon merkezinin 30 Eylül’de kapatılacağını açıkladı

Irak Silahlı Kuvvetler Başkanı Ofis Müdürü Abdulemir Şammari, yaptığı açıklamada, Irak’taki güvenlik durumunun iyi olduğunu ve ülke topraklarının tamamında kontrolün sağlandığını belirterek, “Ülkenin güvenliği konusunda herhangi bir endişe bulunmuyor.” dedi.

Irak’ta 30 Eylül itibarıyla uluslararası koalisyon merkezinin kapatılacağını ifade eden Şammari, ülke topraklarında herhangi bir yabancı askeri üssün olmayacağını belirtti.

Irak hükümeti, 1 Ekim tarihini “Egemenlik Bayramı” olarak kutlamaya hazırlanıyor.

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