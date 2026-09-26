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Gündem
AA 26.09.2026 18:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası' final müsabakasını izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın final müsabakasını izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası' final müsabakasını izledi
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'ndeki 21. MÜSİAD EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu Kapanış Programı'nın ardından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne geldi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başcazgırı Emin Ger, güreş meydanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.

Başpehlivan kategorisinde Mustafa Taş ve Orhan Okulu'nun final müsabakasını takip eden Erdoğan, pehlivanları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası' final müsabakasını izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, er meydanındaki mücadeleyi izlerken yanına gelen 11 yaşındaki Tanzanyalı Osman Ali Davutoğlu ile sohbet etti.

Kispetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelerek elini öpen, Balıkesir'de bir spor kulübünün güreş takımında yer alan ve katıldığı yarışmalarda "Arap Osman" olarak tanınan Davutoğlu, güreş sporuna duyduğu ilgiyi anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası' final müsabakasını izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrik ettiği Davutoğlu'nun, Tanzanya'da anne ve babasını kaybettikten sonra Türkiye'nin eski Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu tarafından evlat edinildiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş, altın kemer hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası' final müsabakasını izledi

İstanbul Valisi Davut Gül, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de müsabakayı izledi.

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