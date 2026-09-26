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TRT Haber 26.09.2026 19:30

Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın BM hitabı, Türkiye'nin küresel vizyonunu ortaya koyan bir manifesto niteliğinde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sene BM Genel Kurulu'na 16'ıncı kez hitap ettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Genel Kurul hitabı, adeta Türkiye'nin küresel vizyonunu ortaya koyan bir manifesto niteliğindeydi" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın BM hitabı, Türkiye'nin küresel vizyonunu ortaya koyan bir manifesto niteliğinde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında New York'taki Türkevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bu sene BM Genel Kurulu’na 16’ncı kez hitap ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın Genel Kurul hitabı, adeta Türkiye'nin küresel vizyonunu ortaya koyan bir manifesto niteliğindeydi. Tecrübesi ve birikimiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın BM'den verdiği mesajlar her sene takip ettiğiniz gibi çok büyük yankı uyandırmakta. Bu yıl da küresel meseleler ve bölgesel sorunlar konusunda son derece önemli mesajları oldu.

Her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanımız Filistin halkının yaşadığı dramı bir kez daha tüm çıplaklığıyla dünyanın dikkatine getirdiler. Gazze'de yaşananların insanlığın ortak vicdanını ve uluslararası sistemin güvenilirliğini sınayan bir mesele olduğunu güçlü bir biçimde ifade ettiler. Filistin Devleti'nin tanınması çağrısını yinelediler ve Filistin'in haklı davasını her zaman destekleyeceğimizi bir kez daha güçlü bir şekilde vurguladılar. Biz de Türk heyeti olarak katıldığımız tüm toplantılarda İsrail'in soykırım politikalarını, işgal ve ilhak faaliyetlerini gündeme getirdik. Gazze'de, Batı Şeria’da yaşanan acıları aktardık.

Tüm temaslarımızda mesajımız netti. Çatışmalara karşı diyaloğu, krizlere karşı diplomasiyi, bölünmelere karşı iş birliğini savunduk. Uluslararası toplumun ortak sorunlara, ortak çözümler üretmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade ettik. Bölgesel sahiplenme vizyonumuz çerçevesinde bölgesel meselelerin çözümünün başka yerlerde aranmaması gerektiğine dikkat çektik. Birleşmiş Milletler sisteminin reform sürecine desteğimizi de ayrıca dile getirme imkanımız oldu."

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