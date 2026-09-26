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Dünya
AA 26.09.2026 19:58

Rusya ve Almanya, Ukrayna görüşmesi için bir arada

Rusya ve Almanya dışişleri bakanları, ikili ilişkileri ve Ukrayna'daki durumu görüştü

Rusya ve Almanya, Ukrayna görüşmesi için bir arada

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ikili ilişkileri ve Ukrayna'daki durumu ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Wadephul New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında bir araya geldi.

Alman tarafının talebi üzerine yapılan görüşmede, Rusya ile Almanya arasındaki ilişkiler ve Ukrayna'daki durum istişare edildi. Wadephul, "Alman hükümetinin bu ve diğer konularla ilgili defalarca açıkladığı tutumunu" teyit etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Alman tarafının Lavrov ile Wadephul arasındaki görüşme öncesinde, medyanın erişiminin kısıtlanmasını, açılış konuşmalarının kayda alınmamasını ve soru sorulmamasını talep ettiğini bildirdi.

4 yıl sonra ilk kez 

Lavrov, son kez, eski Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile 18 Ocak 2022'de görüşmüştü.

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