Açık 14.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 26.09.2026 23:14

Burhanettin Duran, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının kuruluş yıl dönümünü kutladı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) 39. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Burhanettin Duran, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının kuruluş yıl dönümünü kutladı

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından TSKGV'nin 39. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Duran paylaşımında, Türkiye'nin savunma sanayisinde tam bağımsızlık hedefinin en önemli yapı taşlarından biri olan TSKGV'nin 39. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

TSKGV'ye çalışmalarında başarılar dileyen Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Kurulduğu günden bu yana yerli ve milli savunma sanayiimizin gelişmesinde önemli rol üstlenen, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerinin güçlendirilmesine önemli katkılar sunan Vakfımıza, bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda güçlü, bağımsız ve caydırıcı bir Türkiye için savunma sanayiimizi daha da ileri taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz."

ETİKETLER
Burhanettin Duran TSKGV
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakan ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:59
Fon soruşturmasında 2 Tera yöneticisi hakkında yakalama kararı
01:10
Sıfır Atık hareketi 9. yılını kutluyor
00:19
İran Cumhurbaşkanı: Mekke ittifakı Müslümanların birleşmesi için adım
00:15
Keşfettiği çiçek sineği türüne 1998'de kaybettiği oğlunun adını verdi
00:05
İsrail'den Mauritius uçuşuna "iniş izni" verilmedi
23:56
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası' ödül törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası' ödül törenine katıldı
FOTO FOKUS
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dalkıran İngiliz mevkidaşı ile Konya'da uçuş yaptı
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dalkıran İngiliz mevkidaşı ile Konya'da uçuş yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ