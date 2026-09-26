Burhanettin Duran, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının kuruluş yıl dönümünü kutladı

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından TSKGV'nin 39. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Duran paylaşımında, Türkiye'nin savunma sanayisinde tam bağımsızlık hedefinin en önemli yapı taşlarından biri olan TSKGV'nin 39. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

TSKGV'ye çalışmalarında başarılar dileyen Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Kurulduğu günden bu yana yerli ve milli savunma sanayiimizin gelişmesinde önemli rol üstlenen, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerinin güçlendirilmesine önemli katkılar sunan Vakfımıza, bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda güçlü, bağımsız ve caydırıcı bir Türkiye için savunma sanayiimizi daha da ileri taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz."