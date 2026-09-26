Açık 14.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.09.2026 23:27

Yemen ordusu: Taiz'de hava saldırılarında onlarca Husi öldürüldü

Yemen ordusu, Taiz'de hava saldırılarıyla Husilerden onlarca kişiyi öldürdüğünü duyurdu

Yemen ordusu: Taiz'de hava saldırılarında onlarca Husi öldürüldü

Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinde düzenlediği hava saldırılarıyla İran destekli Husilerden onlarca kişiyi öldürdüğünü ve yaraladığını açıkladı.

Yemen Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Taiz'in kuzeyinde Husilerin takviye konvoylarının hava saldırılarıyla hedef alındığı belirtildi.

Savaş uçaklarının Taiz vilayetinde ayrıca Husilere ait füze, silah ve mühimmat depolarını da bombaladığı bildirilen açıklamada, Hayvan bölgesinde de Husi birliklerinin doğrudan hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Husilere yönelik hava saldırılarında onlarca kişinin öldürüldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Konuyla ilgili Husilerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

İran destekli Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.​​​​​​​

ETİKETLER
Yemen
Sıradaki Haber
İzlanda Dışişleri Bakanı Gunnarsdottir: "Barış için müzakere etmeyenler ahlaki korkaklardır"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:59
Fon soruşturmasında 2 Tera yöneticisi hakkında yakalama kararı
01:10
Sıfır Atık hareketi 9. yılını kutluyor
00:19
İran Cumhurbaşkanı: Mekke ittifakı Müslümanların birleşmesi için adım
00:15
Keşfettiği çiçek sineği türüne 1998'de kaybettiği oğlunun adını verdi
00:05
İsrail'den Mauritius uçuşuna "iniş izni" verilmedi
23:56
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası' ödül törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası' ödül törenine katıldı
FOTO FOKUS
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dalkıran İngiliz mevkidaşı ile Konya'da uçuş yaptı
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dalkıran İngiliz mevkidaşı ile Konya'da uçuş yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ