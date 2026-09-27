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Dünya
AA 27.09.2026 16:13

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta etkili olan seller nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir süredir etkili olan seller nedeniyle binlerce kişi tahliye edilerek geçici barınaklara yerleştirildi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta etkili olan seller nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi
[Fotograf: Reuters]

Günlerdir devam eden şiddetli yağışlar Bangkok'un birçok bölgesinde sele yol açarak ulaşımda ve günlük yaşamda aksaklıklara neden oldu.

Birçok bölgede toplam yağış miktarı 30 santimetreyi aşarken, özellikle alçak kesimlerdeki bazı yerleşim yerleri su altında kaldı.

Kentte 200'den fazla geçici barınak oluşturulduğunu belirten yetkililer, başkentin etkilenen bölgelerinden tahliye edilen yaklaşık 3 bin kişinin bu merkezlerde kaldığını bildirdi.

Yetkililer, başkent genelindeki yağışların azaldığını, ekiplerin biriken suyu mümkün olduğunca hızlı tahliye etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Tayland Meteoroloji Dairesi, ülkenin çeşitli bölgelerinde orta ve şiddetli yağışların bugün de devam etmesinin beklendiğini, ancak hava koşullarının yarından itibaren iyileşmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 50 bölgenin tamamı afet bölgesi ilan edimişti.

Ülke genelinde son 10 günde seller nedeniyle en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 25 bölgede 545 binden fazla kişinin sellerden etkilendiği belirtilmişti.

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