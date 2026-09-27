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Gündem
TRT Haber 27.09.2026 15:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı o açıklama:

"Preveze Deniz Zaferimizin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyor, bu şanlı zaferle Akdeniz’i Türk gölü haline getiren Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa’yı kahraman leventleriyle birlikte rahmetle yâd ediyorum.

Kahraman denizcilerimize üstlendikleri görevlerde Allah’tan muvaffakiyet diliyor, her birine selamlarımı iletiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümünü kutladı

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