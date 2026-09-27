Çok Bulutlu 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.09.2026 08:11

Adana'da yolcu otobüsü tabela direğine çarptı: 11 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yolcu otobüsünün tabela direğine çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

Adana'da yolcu otobüsü tabela direğine çarptı: 11 yaralı
[Fotograf: AA]

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, Hatay'dan Giresun'a giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, tabela direğine ardından alt geçidin duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otobüste 35 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

ETİKETLER
Adana Trafik Kazası Otobüs
Sıradaki Haber
Uşak'ta park halindeki otomobil yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:09
JASAT, 11 yıllık cinayeti aydınlattı
10:08
Fon soruşturmasında yeni gözaltı
08:51
Ticaret Bakanlığı ağustosta 535 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
07:35
TEKNOFEST Güneydoğu için geri sayım başladı
05:21
Uşak'ta park halindeki otomobil yandı
01:38
Aliyev: 5 yıl içinde yenilenebilir enerji Azerbaycan'ın her yerinde olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası' ödül törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası' ödül törenine katıldı
FOTO FOKUS
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dalkıran İngiliz mevkidaşı ile Konya'da uçuş yaptı
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dalkıran İngiliz mevkidaşı ile Konya'da uçuş yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ