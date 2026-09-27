Sonbahar kendini gösteriyor: Yağış ve serin hava geliyor

Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girecek, hava sıcaklığı düşecek. Yarın ise 24 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Yağışlar özellikle Marmara'nın doğusu ile Karadeniz bölgesinde hafta ortasına kadar yer yer kuvvetli olacak. Marmara Bölgesi'nde rüzgar kuvvetli esecek.
Hafta başında özellikle yurdun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışlar hafta boyunca Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde etkisini sürdürecek.
Meteoroloji yarın 24 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Eskişehir ve Konya kuvvetli yağışların etkili olacağı iller arasında yer alacak. Yağışlarla birlikte hava sıcakları da azalacak.
Başkent Ankara'da yağışlı bir hava hakim. Sıcaklık 13-20 derece civarında seyredecek.
İstanbul'da hafta boyunca kuvvetli yağış görülecek. Termometreler 17-21 dereceleri gösterecek.
Yine yağışın etkili olacağı İzmir ise 17-26 derece aralığında hava sıcaklığıyla haftaya başlayacak.