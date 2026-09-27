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Türkiye
TRT Haber 27.09.2026 17:31

Sonbahar kendini gösteriyor: Yağış ve serin hava geliyor

Yeni haftada yurt genelinde sağanak etkili olacak. Yarın 24 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yağışlar özellikle Marmara'nın doğusu ile Karadeniz bölgesinde pazartesi, salı ve çarşamba günü yer yer kuvvetli görülecek. Sıcaklıklar yağışla birlikte azalacak.

Sonbahar kendini gösteriyor: Yağış ve serin hava geliyor

Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girecek, hava sıcaklığı düşecek. Yarın ise 24 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Yağışlar özellikle Marmara'nın doğusu ile Karadeniz bölgesinde hafta ortasına kadar yer yer kuvvetli olacak. Marmara Bölgesi'nde rüzgar kuvvetli esecek.

Hafta başında özellikle yurdun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışlar hafta boyunca Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde etkisini sürdürecek.

Meteoroloji yarın 24 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Sonbahar kendini gösteriyor: Yağış ve serin hava geliyor

Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Eskişehir ve Konya kuvvetli yağışların etkili olacağı iller arasında yer alacak. Yağışlarla birlikte hava sıcakları da azalacak.

3 büyük kentte hava nasıl olacak?

Başkent Ankara'da yağışlı bir hava hakim. Sıcaklık 13-20 derece civarında seyredecek.

İstanbul'da hafta boyunca kuvvetli yağış görülecek. Termometreler 17-21 dereceleri gösterecek.

Yine yağışın etkili olacağı İzmir ise 17-26 derece aralığında hava sıcaklığıyla haftaya başlayacak. 

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

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