TBMM Başkanı Kurtulmuş: Tarih, bu barbarca politikaların sorumlularını unutmayacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "soykırımcı Netanyahu ve çetesinin", Mescid-i Aksa'yı hedef alarak hukuk tanımaz saldırganlığını bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini hedef alan, kutsal mekanların dokunulmazlığını hiçe sayan bu saldırganlığın hiçbir gerekçesi ve izahı olamayacağını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İşlediği insanlık suçları nedeniyle 'insanlık cephesi' karşısında yalnızlaşan Netanyahu, uluslararası toplum nezdinde de meşruiyetini yitirmektedir. Tarih, bu barbarca politikaların sorumlularını unutmayacak. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ve Filistin halkının onurunu hedef alan bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum. İsrail yönetimi bilmelidir ki Kudüs'ün tarihi ve dini statüsünü hedef alan hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğiz."