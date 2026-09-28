Türkiye'nin rakibi İtalya: Mücadele saat 21.45'te başlayacak

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi müsabakasında bugün karşılaşacağı İtalya ile tarihindeki 17. maçına çıkacak.

İtalya karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 16 kez karşı karşıya geldi.

Millilerimiz, İtalya karşısında 5 beraberlik, 11 yenilgi yaşadı. Kalesinde 29 gol gören ay-yıldızlı ekibimiz, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.​​​​​​

Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ile James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Darren England olacak.

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda, saat 21.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayınlanacak.

Türkiye grubtaki üçüncü maçında 2 Ekim'de deplasmanda Belçika ile mücadele edecek.

Orkun'un forma giymesi beklenmiyor

Ay-yıldızlı ekibimizde ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavisi gören ve takımdan ayrı çalışan Orkun Kökçü'nün İtalya karşısında da forma giymesi beklenmiyor.

Orkun, sakatlığı nedeniyle Fransa maçında da görev yapamadı.

A Milli Takımımızın muhtemel 11'i: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral (Samet Akaydin), Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, İsmail Yüksek (Orkun Kökçü), Arda Güler, Yunus Akgün, Barış Alper, Can Uzun

İtalya'nın muhtemel 11'i: Donnaruma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Frattesi, Romano, Tonali, Kean, Esposito, Cambiaghi.

Son maç Bologna'da

İki ülke A milli futbol takımları, son kez iki yıl önce Bologna'da özel maçta karşı karşıya geldi.

Oldukça sert geçen mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Türkiye ile İtalya, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçını da 5 Ekim'de Bologna'da oynayacak.

İtalya'dan farklı galibiyet

A Milli Futbol Takımımız, İtalya karşısında tarihindeki en ağır yenilgisini 1964'te aldı.

1964 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu karşılaşmasını İtalya 6-0 kazandı. Ev sahibi takımın 4 golü Orlando, 2 golü ise Riviera'dan geldi.

A Milli Futbol Takımımız, 656. maçına İtalya karşısında çıkacak

Türkiye, 103 yıllık tarihinde 366'sı resmi, 289'u özel toplam 655 maç oynayıp 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 244 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılarımız, 279'u deplasmanda, 282'si Türkiye'de, 94'ü tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 906 gol attı, kalesinde 933 gol gördü.

Bugüne kadar 93 ülke takımıyla karşılaşan millilerimiz, 655 müsabakanın 565'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 28'ini Amerika, 4'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.