Trump: İran'la daha fazla görüşme bekliyorum

Trump, Axios haber sitesine telefonla verdiği mülakatta körfezdeki krize dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD'li müzakerecilerin bu hafta İran ile daha fazla görüşme yapmasını beklediğini söyleyen Trump, “(Bu hafta) İran'la daha fazla görüşme bekliyorum. Bir anlaşma yapmak istiyorlar, ancak bu benim yapmak istediğim anlaşma değil." ifadelerini kullandı.

Trump, İran'a karşı saldırılara yeniden başlamayı düşünüp düşünmediği sorusuna da, "Bunu her zaman düşünüyorum." şeklinde karşılık verdi.

Öte yandan ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan çok miktarda petrolün geçişini kolaylaştırdığını savunan Trump, bu hafta sonu boğazdan 20 milyon varilden fazla petrolün ihraç edildiğini öne sürdü.

Katar ve diğer bölgesel arabulucular, ABD ve İran arasındaki müzakereleri yeniden canlandırmaya çalışıyor, ancak iki taraf kilit konularda uzlaşmaktan uzak görünüyor.

İran, görüşmelerde Hürmüz Boğazı ve ABD deniz ablukasına odaklanmak isterken, Trump yönetimi ise İran'ın nükleer tavizler vermesini talep ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için İran'ın arabulucular aracılığıyla ABD'ye yaptığı son 7 günlük ateşkes teklifini reddetmişti.

Trump, "Hürmüz'ü bir an önce açmak için anlaşma yapmak istiyorlar, çünkü çok fena yeniliyorlar." ifadesini kullanmıştı.