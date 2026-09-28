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Ekonomi
TRT Haber 28.09.2026 08:47

Bakan Şimşek: Fon yatırımcılarının meşru haklarını gözetiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa bozucu işlemlere ilişkin hukuki sürecin sürdüğünü belirterek, Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarının meşru haklarının gözetildiğini vurguladı.

Bakan Şimşek: Fon yatırımcılarının meşru haklarını gözetiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Reel sektörümüzün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumak önceliğimizdir.

Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Adalet Bakanlığımız ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz.

Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz.

Kamuoyunun, süreçle ilgili yetkili kurumlarımızın açıklamalarını takip etmesi önem taşımaktadır. "

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Mehmet Şimşek Sosyal Medya Adalet Bakanlığı
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