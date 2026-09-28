19 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile İzmir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış beklenen, Ankara, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Eskişehir, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklığının yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.