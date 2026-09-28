İsviçreli seçmenler, NATO iş birliğini kısıtlayacak daha katı tarafsızlık kurallarını reddetti

Federal İstatistik Ofisinden alınan kesin sonuçlara göre, tüm kantonlar ve seçmenlerin yaklaşık yüzde 70'i katı bir şekilde tanımlanmış tarafsızlık versiyonunun İsviçre anayasasına yazılması önerisini kabul etmedi. Söz konusu önerge, aşırı sağcı İsviçre Halk Partisi (SVP) tarafından destekleniyordu.

Önerinin reddedilmesi beklenen bir gelişme olsa da, bu sonuç Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda Avrupa Birliği birliğini korumada artan gerilimlerin ortasında Avrupa genelinde bir rahatlama sağladı.

İsviçre'nin yüzyıllardır süren tarafsızlığı, 1815'teki Napolyon savaşlarının sona ermesinin ardından resmi olarak kabul edildi.

Mevcut hükümet politikasını eleştirenler, Ukrayna'nın 2022'de topyekün işgal edilmesinin ardından İsviçre'nin Rusya'ya yönelik Avrupa Birliği yaptırımlarına katılma kararıyla bu statünün aşındığını iddia ediyor.

Daimi ve silahlı tarafsızlık ilkesi oylandı

Seçmenlerden, "daimi ve silahlı tarafsızlık" ilkesinin anayasaya güvence altına alınması ve Birleşmiş Milletler tarafından zorunlu kılınmadıkça İsviçre'nin herhangi bir askeri ittifaka katılmasının veya savaşan devletlere yaptırım uygulamasının yasaklanması konusunda karar vermeleri istendi.

Bloomberg'in haberine göre kampanyaya 2 milyon İsviçre frangı harcadığı bildirilen ve girişimin önde gelen destekçilerinden biri olan SVP'nin milyarder destekçisi Christoph Blocher için bu sonuç ağır bir yenilgi oldu.

Karşıt görüşlüler sonuçları memnuniyetle karşıladı. Yeşiller Partisi Milletvekili Sibel Arslan, seçmenlerin SVP'nin ne istediğini anladığını belirterek, "İsviçre'nin kendisini uluslararası alanda izole etmesini ve uluslararası hukuk ayaklar altına alındığında sorumluluklarından kaçmasını istedi" dedi.

Hükümet girişime karşı çıktı

İsviçre hükümeti ve siyasi partilerin çoğu, İsviçre'nin uluslararası güvenlik politikasında güvenilir bir ortak olmaktan çıkacağını, olası bir saldırı durumunda ülkeyi daha az güvenli hale getireceğini ve NATO ile iş birliği yapma kabiliyetini büyük ölçüde kısıtlayacağını savunarak önleme karşı çıktı.

NATO üyesi olmamasına rağmen İsviçre, transatlantik askeri ittifakla 30 yıldır iş birliği yapıyor.

Analistler, sonucun İsviçre halkının hükümetin İsviçre tarafsızlığını yorumlama biçiminden memnun olduğunu gösterdiğini söyledi. İsviçre Yayın Kurumunun çevrimiçi hizmeti SwissInfo muhabiri Katy Romy, "Halk konuştu: Tarafsızlığın gelişebilen bir araç olduğunu kabul ediyorlar ve jeopolitik çalkantılar karşısında hükümete uygulamasını uyarlaması için manevra alanı bırakıyorlar" diye yazdı.

Romy ayrıca, evet kampanyasının Rusya'nın çıkarları doğrultusunda hareket ettiği algısını ortadan kaldıramadığını da belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, girişimi överken, İsviçre'nin Avrupa Birliği yaptırımlarını kabul etmesini eleştirmiş ve ülkenin tarafsızlığını terk ettiğini öne sürmüştü.

İsviçre Halk Partisi yenilgiyi kabul etti ve şu anda daha fazla eylem planı olmadığını açıkladı.