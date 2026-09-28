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Dünya
AA 28.09.2026 06:12

Katil İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'den Filistinli esirler için "idam" vaadi

Katil İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli mahkum Hasan Selame'nin hücresine baskın yaparak, Filistinli esirlerin idam edilmesi için çalışacağını duyurdu.

Katil İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'den Filistinli esirler için "idam" vaadi

Soykırımcı aşırı sağcı Bakan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, savunma bakanlığı görevini üstlenmesi halinde Filistinli esirlerin idam edilmesi ve Filistin halkının Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria'dan sürgün edilmesi politikasına devam edeceğini belirtti.

Katil Ben-Gvir paylaşımında, "Yaklaşık iki hafta önce cezaevine giderek Hamas'ın üst düzey isimlerinden Yahya Sinvar'ın arkadaşı ve ortağı olan Hasan Selame ile yüz yüze geldim." ifadelerini kullandı.

1996 yılında Kudüs'te onlarca İsraillinin öldüğü ve yaralandığı otobüs bombalama eyleminin ardından düzenlenen gösterilere katıldığını hatırlatan Ben-Gvir, "Gelecekteki hükümette Savunma Bakanı olarak onun gibi katil teröristlerin idam edilmesini sağlayacağım. Gazze, Yahuda ve Samara'dan (Talmudik Batı Şeria) göç politikasını teşvik edeceğim." iddiasında bulundu.

Lideri olduğu Yahudi Gücü Partisinin kurulacak herhangi bir hükümete katılım şartı olarak Savunma ve Adalet Bakanlıklarını talep edeceğini açıklayan Ben-Gvir, "gönüllü göç" adı altında Filistinlilerin Gazze ve Batı Şeria'dan sürgün edilmesi çağrısını yineledi.

Hasan Selame kimdir?

1987'deki Birinci İntifada'ya katılan Filistinli mahkum Hasan Selame, İsrail tarafından onlarca kişinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı eylemlerden sorumlu tutuluyor.

"Kutsal İntikam Eylemlerinin Kahramanı" olarak anılan Selame, 48 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İsrail, 2011 yılındaki esir takası anlaşmasında Selame'nin serbest bırakılmasını reddetmişti.

İsrail meclisi, Mart 2026 sonunda Filistinli mahkumlara idam cezası verilmesine olanak tanıyan yasa tasarısını 48'e karşı 62 oyla kabul etmişti.

Ben-Gvir'in bu açıklamaları, İsrail'de 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde siyasi rekabetin kızıştığı ve kamuoyu yoklamalarının mevcut iktidar koalisyonunun kan kaybettiğini gösterdiği bir dönemde geldi.

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Filistin - İsrail Çatışması İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
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