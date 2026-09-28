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Türkiye
AA 28.09.2026 06:27

Ankara'da yağmur yağdı, rögarlar taştı: Evler su altında kaldı

Ankara'da gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Keçiören'de bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar evlerine dolan lağım suyunu kendi imkanlarıyla tahliye etmek için seferber oldu.

Kentte gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve bulvarlar ile bazı köprülerin altında su birikintileri oluştu.

Keçiören ilçesinde 22 Eylül'de sel nedeniyle yolda çökme meydana gelen Basınevleri Mahallesi Gülgün Sokak'ta sağanak nedeniyle bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı.

Ankara'da yağmur yağdı, rögarlar taştı: Evler su altında kaldı

Su basan bir binada vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Ankara'da yağmur yağdı, rögarlar taştı: Evler su altında kaldı

Vatandaşlar uzun süredir devam eden sorunlara karşı tepkili

Binada yaşayan Burak Adaçoğlu, gazetecilere, sokaklarında altyapıyla ilgili su baskını ve yol çökmesi gibi sorunları uzun süredir yaşadıklarını söyledi.

Adaçoğlu, 16 aylık çocuğunu evde bırakıp binasını temizlediğini belirterek​​​​​​​, şunları kaydetti:

"Bugün akşam saatlerinden beri lağım suyu temizliyoruz evimizin içinde. Üstüm sırılsıklam lağım suyu oldu. Ben evde 40 derece ateşli olan 16 aylık çocuğumu bıraktım sırf binamın içindeki lağım suyunu temizlemek için. Sağ olsun ASKİ'den geldiler, suyu çektiler, 'bizim işimiz bitti, biz gidiyoruz.' dediler. 10 dakika sonra yağmur yine hızlandı, rögar yine doldu. Bize dediler ki, '15 dakikaya ihale alan firma gelecek, rögarı açacak.' Ne gelen var, ne giden, hiçbir şey yok. Allah aşkına vatandaşı bu kadar mağdur etmeyin. Ben burada lağım temizliyorum ve sabah 7.30'da kalkıp işe gideceğim. Özel sektör çalışan bir insanım. İşe gitmesem adamı yevmiyemden kesecek. Bana yazık günah değil mi?"

Gülgün Sokak'ta yaşayan Veysel Dalmış da mağdur olduklarını belirterek, "Binalar şu an her biri yarım metre su doldu. Alttaki binanın iki dairesi komple pislik içinde" diye konuştu.

Ankara'da yağmur yağdı, rögarlar taştı: Evler su altında kaldı

Gökhan Kaya ise evinin tadilatını yeni yaptırdığını, su baskını nedeniyle mağdur olduğunu ifade etti.

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