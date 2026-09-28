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Türkiye
AA 28.09.2026 05:26

İstanbul'da sağanak etkili oldu: Toprak kaydı, yollar göle döndü

İstanbul'da kuvvetli yağış etkili oldu. Yağış, su baskınlarına yol açtı. Bazı alt geçitler ile ev ve iş yerleri suyla doldu. Yoğun su birikintisi oluşan yollarda, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

İstanbul'da sağanak etkili oldu: Toprak kaydı, yollar göle döndü
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'daki bazı bölgelerde kısa süreli etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su bastı.

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Fatih, Şişli, Bakırköy, Sultangazi, Eyüpsultan, Esenler, Küçükçekmece ve Kağıthane ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi.

 

Yoğun yağış nedeniyle Zincirlikuyu'daki su basan alt geçitte ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Araç trafiğine kapatılan alt geçidin su tahliyesinin sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

Fatih'teki Zeyrek Mahallesi Eski Mutaflar Caddesi'nde bir otomobil ile kamyonet çökme sonucu meydana gelen çukura girdi. Çevredeki vatandaşlar araçları iterek, bulundukları yerden çıkardı. Yola şerit çekilerek trafiğe kapatıldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Eyüpsultan’da yağmur sonrası toprak kaydı

Eyüpsultan Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak'ta ise binaların arasında kalan arsada yağışın etkisiyle toprak kayması yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve AFAD ekiplerince çevredeki binalarda yaşayan 25 kişi tahliye edildi. Bölge, şerit çekilerek emniyete alındı.

İstanbul'da sağanak etkili oldu: Toprak kaydı, yollar göle döndü

Esenler'de Mehmet Akif İnan Caddesi'nde seyir halindeki motosiklet, yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ve motosiklet savrulurken, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Çalıkuşu Sokak'ta ise bir binanın bodrum katındaki otoparkı su bastı. Vatandaşlar otoparktaki araçlarını kendi imkanlarıyla dışarı çıkardı.

Yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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