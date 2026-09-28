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TRT Haber 28.09.2026 06:14

EGM: Polislerin iş bırakacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan 'polislerin iş bırakacağı' yönündeki iddialara Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yanıt geldi. EGM, iddiaların gerçeği yansıtmadığını aktardı.

EGM: Polislerin iş bırakacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Bazı sosyal medya platformları ve internet sitelerinde emniyet teşkilatına yönelik asılsız iddialar yer aldı.

Polislerin iş bırakacağına dair yayılan haberler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü resmi bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

 "Bazı sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde yer alan polislerimizin iş bırakacağına yönelik iddialar nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 28 Eylül 2026 tarihinde iş bırakma kararı alan sendikanın üyeleri sivil personelden oluşmakta olup, polislerimizin iş bırakacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

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