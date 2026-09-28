8 ayda 179 bini aşkın kişi sigarayı bırakmak için başvurdu

Sigara bırakma polikliniklerine yapılan başvurular ile sigarayı bırakmak isteyenlere sunulan danışmanlık, tedavi ve takip hizmetleri ele alındı.

Sağlık Bakanlığından edinilen bilgiye göre, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara polikliniklerde, aile hekimliği birimlerinde, mobil ve çevrim içi hizmetlerle destek sağlanıyor. ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı aracılığıyla da danışmanlık ve takip hizmetleri yürütülüyor.

Sigara bırakma polikliniklerine 2024'te 81 bin 616 hasta başvururken, toplam 150 bin 467 muayene gerçekleştirildi.

Geçen yıl başvuru sayısı yüzde 112 artışla 173 bin 32'ye ulaştı, toplam 223 bin 993 muayene yapıldı.

Bu yılın 8 ayında ise başvuru sayısı 179 bin 779'a, toplam muayene sayısı 246 bin 277'ye yükseldi. Böylece hem başvuru hem de muayene sayısında geçen yılın tamamındaki sayılar aşıldı.

Sigara bırakma polikliniği sayısı 1751'e yükseldi

Hizmetlere erişimin artırılması amacıyla 2024'ten itibaren ülke genelinde 1284 yeni sigara bırakma polikliniği açılarak sayı 467'den 1751'e yükseltildi.

16 Ekim 2025 tarihli ve 33049 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Hakkındaki Yönetmelik değişikliğiyle aile hekimliği birimlerinde de sigara bırakma polikliniği hizmeti sunulmaya başlandı.

1 Kasım 2025'ten itibaren 81 ilde 383 merkezde uzaktan hasta değerlendirme yöntemiyle çevrim içi sigara bırakma polikliniği hizmeti verilmeye başlandı.

Tütün ürünü kullanan 12-18 yaş grubuna hizmet vermek üzere hazirandan itibaren 9 ilde 15 Adölesan Sigara Bırakma Polikliniği açıldı. Bu polikliniklerin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ALO 171'de 8 ayda yaklaşık 180 bin çağrı yanıtlandı

Haftanın 7 günü 24 saat hizmet veren ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nda ise bu yılın 8 ayında yaklaşık 180 bin çağrı yanıtlandı.

Hatta başvuranlara ihtiyaçları doğrultusunda sigaranın zararları hakkında bilgi veriliyor ve nikotin bağımlılık düzeyini belirlemeye yönelik ölçek uygulanıyor.

Bağımlılık düzeyi düşük ve orta olan danışanlar için istemeleri halinde kişiye özel sigara bırakma planı hazırlanıyor. Bağımlılık düzeyi yüksek olanlar ise hekim kontrolünde sigarayı bırakmaları amacıyla sigara bırakma polikliniklerine yönlendiriliyor.

Yönlendirilen danışanların talep etmeleri halinde randevuları da danışma hattı tarafından alınıyor.

Sigarayı bırakma süreci bir yıl boyunca takip ediliyor

Sigara bırakma planı hazırlanan danışanlar, sisteme dahil edilmelerinin ardından belirlenen bırakma gününde, birinci haftanın ve birinci, ikinci, üçüncü, altıncı ve on ikinci ayların sonunda olmak üzere yılda en az 7 kez geri aranıyor.

Bu görüşmelerde kişilerin sigarayı bırakma durumları takip ediliyor, zorlandıkları konulara ilişkin çözüm önerileri sunuluyor ve destek sağlanıyor.

Sigara bırakma polikliniklerine başvuran hastalar da ALO 171'in takip sürecine alınarak bir yıl boyunca motivasyonel görüşmelerle destekleniyor.

Polikliniklere başvuran ve bir yıllık takip süreci tamamlanan kişilerin yaklaşık yüzde 24'ünün sigarayı bıraktığı tespit edildi.

1,5 milyondan fazla kişiye ücretsiz ilaç desteği sağlandı

Sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçlar, Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara ücretsiz sağlanıyor.

İlaç desteği, sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla hekim değerlendirmesi doğrultusunda, kişilerin bağımlılık düzeyleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak veriliyor.

Tütün kontrol çalışmaları yürüten diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, ilaç ve preparat desteğinin bu düzeyde ücretsiz sunulmasının başka bir örneğinin bulunmadığı belirtiliyor.

Poliklinikler aracılığıyla 2015'ten itibaren 1 milyon 535 bin 268 kişiye ücretsiz ilaç desteği sağlandı.

4 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle gelecek dönemde 1 milyon kişinin daha sigara bırakma tedavisine ücretsiz ulaşması için onay verildi.

Kamu kurumlarında sunulan "Yerinde Sigara Bırakma Danışmanlığı" hizmeti kapsamında da 952 kurumda yaklaşık 24 bin personele eğitim verilirken ve uygun hastalara ilaç desteğine başlandı.