Kallas, Avrupa'nın savunma kapasitesinde büyük açıklar olduğunu söyledi

Kallas, Brüksel'deki AB Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın açıklaması yaptı.

Toplantıda, Avrupa Savunma Ajansının (EDA) hazırladığı AB savunma hazırlık durumu raporunu ele alacaklarını söyleyen Kallas, "Çok şey yaptık. Savunma yatırımları arttı ancak aynı zamanda savunma kapasitesinde büyük açıklarımız var ve artık bu açıkları fiilen nasıl kapatacağımıza odaklanmalıyız." dedi.

Kallas, üye ülkelerin toplamda Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının ortalama yüzde 2,2'sini savunmaya ayırdığını, bunun kendi başına caydırıcılık unsuru oluşturduğunu söyledi.

Kallas, istihbarat verilerine göre Rusya'nın AB'yi Ukrayna'ya verdiği destekten "vazgeçirmek için" sabotaj eylemleri planladığını aktararak bu konuda ihtiyatlı olunması gerektiğinin altını çizdi.

Ukrayna'nın acilen hava savunma sistemlerine ihtiyacı olduğunu kaydeden Kallas, üye ülkelerin elinde bulundurduğu stokları Kiev'e nasıl aktarabileceklerini görüşeceklerini dile getirdi.

Kallas, AB ülkelerinin iş insanları Alişer Usmanov ile Mihail Fridman'ı yaptırım listesinden çıkarma konusunda anlaşmasını "üzücü karar" şeklinde nitelerken, 3 binden fazla kişi ve kuruluşa yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin 36 ay uzatılmasını ise "olumlu gelişme" olarak değerlendirdi.

Kızıldeniz ve Aspides misyonu

AB'nin Kızıldeniz'deki Aspides misyonunun daha fazla deniz unsuruna "her zamankinden çok daha fazla" ihtiyacı olduğunu belirten Kallas, üye ülkelere misyona daha fazla destek olmaları için çağrı yapacağını, bugün ülkelerin bu konuda yeni açıklamalar yapabileceğini kaydetti.

Kallas, refakat talep eden ticari gemilerin çok fazla olduğuna işaret ederek Aspides'in ilk kurulduğunda en az 10 gemiye ihtiyaç duyduğunu ancak şu anda bu kadar gemiye bile sahip olmadığını kaydetti.