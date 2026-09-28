İşgalci İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ni "Yahudi bayramları" bahanesiyle Müslümanlara kapattı

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail makamlarının Harem-i İbrahim Camii'ni Müslümanlar için pazartesiden çarşambaya kadar kapatma kararı aldığı, bu süre boyunca camide namaz kılınmasına ve ezan okunmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu uygulamanın Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Yahudi bayramları sırasında caminin kullanımını tamamen ele geçirmesine zemin hazırladığı ifade edildi.

Uygulamanın Harem-i İbrahim Camii'nin dokunulmazlığına ve ibadet özgürlüğüne yönelik açık bir ihlal olduğu vurgulanan açıklamada, caminin "tamamen İslami vakıf" niteliğinde olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, İsrail'in uygulamalarının ve camide zamansal ve mekansal bölünmeyi dayatma girişimlerinin tehlikesine dikkati çekilerek, bunun İslami kutsal mekanlara yönelik ihlallerin tehlikeli bir örneği olduğu ve sonuçlarından tamamen İsrail'in sorumlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca uluslararası toplum, insan hakları ve insani yardım kuruluşları ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO) "İsrail makamları üzerindeki baskıyı artırmaları, İslami vakıflara ve dini kutsal mekanlara yönelik devam eden ihlallerin durdurulması için acilen müdahale etmeleri" çağrısında bulunuldu.

Harem-i İbrahim Camii, İsrail'in tamamen işgali altındaki El Halil kentinin Eski Şehir bölgesinde bulunuyor. Bölgede yaklaşık 400 İsrailli yerleşimci, yaklaşık 1500 İsrail askeri tarafından korunuyor.

Yahudi bayramları

Yahudi bayramları 12-13 Eylül'deki İbrani yeni yılıyla başladı. Bayram dönemi, 21 Eylül'deki Yom Kippur (Kefaret Günü) ve 26 Eylül-2 Ekim tarihlerindeki Sukot (Çardaklar) Bayramı ve 3 Ekim'deki Simhat Tora (Tevrat'ın Hatmi) Bayramı ile sürecek.

Son dönemde özellikle Yahudi bayramları döneminde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarında da artış yaşanıyor. Filistin ve Ürdün, Mescid-i Aksa'da yeni bir durum oluşturulması ve kutsal mekanın zamansal ve mekansal olarak bölünmesine yönelik girişimler konusunda uyarıda bulunuyor.