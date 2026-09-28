Yerli ve milli eğitim uçağımız HÜRKUŞ envanterde

HÜRKUŞ ile pilot eğitiminde yeni bir dönem başlarken, Türkiye’nin özgün hava platformları arasındaki eğitim zinciri de daha güçlü bir yapıya kavuştu. 2026 yılı içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 12 adet HÜRKUŞ teslimatının yapılması bekleniyor.

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın pilot yetiştirme ihtiyacını yerli ve millî imkânlarla karşılamak amacıyla, Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ Savunma Sanayii Başkanlığı ile TUSAŞ arasında imzalanan sözleşmeyle başladı. Toplam 55 uçağı kapsayan program, güncel takvim doğrultusunda hız kazandı. Yürütülen kapsamlı uçuş ve yer testlerinin ardından HÜRKUŞ teslimat aşamasına ulaştı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerinde gerçekleştirilen HÜRKUŞ kabul test faaliyetleri başarıyla tamamlandı.

TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilen kabul sürecinde HÜRKUŞ uçuş performansı, aviyonik sistemler ve yapısal entegrasyon başta olmak üzere birçok başlıkta detaylı test ve incelemeden geçirildi. Yaklaşık üç hafta süren bu sürecin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte 2 uçak, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine resmi olarak dâhil edildi.

Yeni nesil eğitim altyapısı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek HÜRKUŞ Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı’na yönelik güncel tasarım çalışmaları 3 Mayıs 2021 tarihinde başladı. Proje kapsamında gerçekleştirilen tasarım, üretim ve yer testlerinin ardından yeni konfigürasyondaki ilk uçak 2024 yılı sonunda ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

HÜRKUŞ’un geliştirme sürecinde yapısal ağırlığın azaltılmasına ve aerodinamik performansın artırılmasına yönelik önemli iyileştirmeler gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sonucunda platform, yüksek akrobasi ve manevra kabiliyetiyle sınıfındaki yüksek performanslı eğitim uçaklarından biri haline geldi.

Temel ve ileri başlangıç pilot eğitimini aynı platform üzerinde destekleyecek şekilde geliştirilen HÜRKUŞ, pilotların modern aviyonik ve görev sistemlerine erken aşamada uyum sağlamasına, jet eğitim safhasına geçişte eğitim yükünün ve uyum maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlayacak.

Akıllı uçuş yönetim sistemleri ve dijital eğitim kabiliyetleri sayesinde uçuş eğitimlerinin daha etkin şekilde yürütülmesine imkân sağlayan HÜRKUŞ, aynı zamanda bakım ve idame süreçlerinde maliyet etkin ve sürdürülebilir bir yapı sunuyor.

Sınıfının en performanslı uçağı

Yeni nesil aviyonikleri, yüksek manevra kabiliyeti, gelişmiş emniyet sistemleri ve dijital eğitim altyapısıyla HÜRKUŞ, pilot adaylarının temel eğitimden ileri jet eğitimine geçiş sürecini daha etkin hâle getirmek üzere tasarlandı. Platform aynı zamanda HÜRJET ve devamında 5’inci nesil Millî Muharip Uçak KAAN’a uzanan pilot yetiştirme sürecinin önemli basamaklarından birini oluşturuyor. Yapısal ağırlığı azaltılarak sınıfının en akrobatik ve yüksek performanslı platformlarından biri hâline getirilen HÜRKUŞ, Pratt & Whitney Canada imzalı 1.600 beygir gücündeki turboprop motoruyla 30.000 feet irtifaya ve 320 KCAS azami hıza ulaşabiliyor.

Bu yıl 12 Adet HÜRKUŞ teslim edilecek

Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan 55 uçaklık sözleşme kapsamında, 2026 yılı içerisinde Eylül-Aralık ayları arasında toplam 12 HÜRKUŞ’un daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmesi planlanıyor. 2027 yılından itibaren ayda 2 uçak olacak şekilde sürdürülecek teslimatlarla programın 2028 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

HÜRKUŞ’tan HÜRJET’e, HÜRJET’ten KAAN’a uzanan millî platform zinciriyle Türkiye, yalnızca kendi hava araçlarını geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda bu platformlarda görev yapacak insan kaynağını da millî bir eğitim ekosistemi içerisinde geleceğe hazırlayacak.

İhracat başarısı

Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ-B kapsamında ise TUSAŞ ihracat başarısına ulaştı. Bugüne kadar 3 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı.