İHA’dan atılan sonoboy ne anlama geliyor?

Türkiye’nin artık gelenekselleşen tatbikatlarından biri olan Denizkurdu, bu yıl da son derece değerli imkan ve kabiliyet gösterimlerine sahne oldu. BAYKAR imzası taşıyan TB-3’ün yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sonoboyu atabilmesi sahadaki dönüşümü göstermesi adına hayli kritik.

Dünyada ilk kez bir insansız hava aracından sonoboy atılması ve anlık olarak verileri merkeze iletebilmesi madalyonun bir yüzü.

Diğer yüzde ise Ankara’nın hayli uzak mesafelerden denizaltı tehditlerine karşı ciddi bir avantaj kazanması, son derece stratejik bir ihracat ürününe kavuşması ve günün sonunda Türkiye’nin bütünsel çözümlerinin yine rakipsiz olması gibi detaylar var.

Sonoboy ne işe yarıyor?

Savunma ve Denizcilik Uzmanı Kozan Selçuk Erkan, Denizkurdu Tatbikatındaki bu kabiliyet gösteriminin dikkate değer olduğu görüşünde.

Meselenin detaylarına gelmeden önce sonoboy için kısa bir parantez açıyor Erkan. Sonoboyların, su altında saklanan denizaltıların ya da insansız araçların tespitinde hayli önemli olduğunu vurguluyor. Temel çalışma prensibinin ‘suyun içinde yayılan frekansları dinlemek’ olduğunu belirtiyor.

Daha net bir ifadeyle; düşman denizaltısının hareket ederken yaydığı sesi, sonoboy üzerindeki hayli gelişmiş sensör ve sistemler tespit ediyor. Elde ettikleri verileri de karadaki, havadaki ya da su üstündeki diğer platformlara iletebiliyor.

Türkiye’nin bugüne kadar sonoboyları deniz karakol uçakları ve askeri helikopterlerle suya attığını söylüyor Erkan. Son dönemlerde insansız deniz araçlarıyla da birtakım denemeler yaptığımıza dikkat çekiyor.

[Türkiye, sonoboy atımı için Deniz Karakol Uçakları'nı kullanıyordu. Foto: AA]

TB-3’ten atılan sonoboy neden önemli?

Kozan Selçuk Erkan, Türkiye’nin Bayraktar TB-3’ten sonoboy atarak dünyada bir ilki gerçekleştirdiğini vurguluyor. İHA’ların özellikle helikopterlere nazaran çok daha uzaklara gidip, çok daha uzun süre havada kalabildiğinin altını çiziyor.

“Dolayısıyla İHA’dan atılan bir sonoboy neden önemli sorusu burada yanıt buluyor. Daha uzaklardan bu sonoboyları atabilirsiniz. Daha uzun sürede havada kalabilen İHA’larla uzun süreli dinleme yapabilirsiniz. Ayrıca İHA’dan attığınız bir sonoboyu başka araçlarla da dinleyebiliyorsunuz. Ve bir ek daha yapalım. Karakol uçağı ya da askeri helikopterden attığınız sonoboy için de İHA’yı kullanabiliyorsunuz. Bu söylediklerimiz sahada müthiş bir esneklik ve doğal olarak hayli stratejik bir güç oluyor.” diyerek meseleyi özetliyor Erkan.

[Sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle rakiplerinden ayrılan TB-3'ün yakın gelecekte ihracat haberlerine de konu olması bekleniyor.]

Yakın zamanda ihracat haberleri duyabiliriz

Türkiye’nin bu tür teknolojilerinin dünya genelinde ses getirdiği sır değil. Erkan bu noktaya da işaret ediyor ve yakın zamanda sonoboy atabilen Türk İHA’larının en az iki ya da üç ülkeye ihracatını duyabileceğimizi belirtiyor.

“Çünkü dünyada örneği olmayan işlerden bahsediyoruz.” diyor Erkan. TB-3’ün denizin ortasındaki bir platforma otonom iniş-kalkış yapabildiğini, çok sayıda farklı mühimmatı ateşleyebildiğini anımsatıyor. “Şimdi tüm bunlara ek olarak sonoboy denkleme girdi. Kimsede olmayan özelliklere, yine kimsenin yapamadığı bir kalem eklendi. Bu nedenle ben TB-3’ün önünün çok açık olduğunu düşünüyorum.” diyerek sözlerini tamamlıyor.