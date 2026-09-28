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Türkiye
AA 28.09.2026 10:16

İstanbul'da hafta boyunca kuvvetli yağış bekleniyor

İstanbul'da hafta boyunca devam etmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın perşembe gününe kadar zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da hafta boyunca kuvvetli yağış bekleniyor

İstanbul Valiliği, hafta boyunca etkili olması beklenen yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre yağışların il genelinde hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Yağışların perşembe gününe kadar zaman zaman kuvvetli olacağı tahminine yer verilen açıklamada, "Rüzgarın, kuzeyli yönlerden orta, yağışla birlikte zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

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