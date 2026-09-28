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Gündem
TRT Haber 28.09.2026 13:02

Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplandı

Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, toplumsal bütünleşmeyi pekiştirecek adımları görüşmek üzere Külliye’de bir araya geldi. Kanunun uygulanmasına yönelik faaliyetlerin ele alındığı toplantıda, kurumlar arası eşgüdümün önemine vurgu yapıldı.

Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplandı

7595 sayılı Kanun kapsamında oluşturulan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye’nin toplumsal huzuru ve bütünleşmesini hedefleyen süreçte gelinen aşama kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi;

Yürütülen süreç kapsamında Kurulun üstlendiği tarihi sorumluluk, milletimizin huzuru ve toplumsal bütünleşmemizin pekiştirilmesi doğrultusundaki önemi bir kez daha vurgulanmış, 7595 sayılı Kanun çerçevesinde mevcut durum gözden geçirilerek Kanunun uygulanması bakımından yürütülmekte olan faaliyetler ile ilerleyen dönemde hayata geçmesi planlanan faaliyetler çok yönlü olarak ele alınmış ve genel bir durum değerlendirmesi yapılmış, Kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli Alt Komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanları ile kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır.

Kurul, üstlendiği bu tarihi görev ve sorumluluğun bilinciyle; Kanunun ruhuna ve Devletimizin kararlılığına uygun olarak çalışmalarını hassasiyetle ve tam bir eşgüdüm içerisinde sürdürmeye devam edecektir

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