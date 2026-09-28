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Dünya
AA 28.09.2026 13:03

İşgalci İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürdü

İşgalci İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere hava ve topçu saldırıları düzenledi.

İşgalci İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürdü

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait bir savaş uçağı, güneydeki Nebatiye vilayetinde Mifedun ile Doğu Zavtar beldeleri arasındaki bölgeyi hedef aldı.

İsrail topçuları da sabah saatlerinde Zıbkin beldesinin çevresini ve Yatır yakınlarındaki vadileri bombaladı.

İsrail topçularının gece saatlerinde de Seluki Vadisi'ni hedef aldığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 386 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

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