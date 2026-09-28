AB, Filistin sınır yardım ve polis misyonlarının görev süresini 9 ay uzattı

AB Konseyinden yapılan açıklamada, EUBAM Refah ve EUPOL COPPS'un görev süresine dair alınan karara yer verildi.

Açıklamada, iki misyonun görev süresinin 9 ay uzatıldığı belirtilerek, bu kararın 29 Haziran'da kabul edilen 3 aylık teknik uzatma kararının ardından geldiği ifade edildi.

Kararın Filistin yönetimi ve İsrail'le irtibat içinde alındığı aktarılan açıklamada, AB liderlerinin 18-19 Haziran'daki zirvenin sonuç bildirisinde EUBAM Refah ve EUPOL COPPS aracılığıyla Gazze barış planına katkıda bulunmaya hazır olunduğunu belirttiği hatırlatıldı.

AB 26 Haziran 2025'te, iki misyonun görev süresini 1 yıl uzatmıştı.

İsrail'in geçen sene Refah Sınır Kapısı'nı kapatmasının ardından personel görevlendirilemeyen ve gelişmeleri beklemek üzere bölgede kalan EUBAM Refah ekibi, 2 Şubat'ta yeniden göreve başlamıştı.

Misyonun son verilerine göre, 2 Şubat-4 Ağustos arasında Refah Sınır Kapısı'ndan 4 bin 929 kişi Gazze'ye giriş yaparken, aralarında tedaviye ihtiyaç duyan 1858 kişinin de bulunduğu 5 bin 199 kişi de Gazze'den çıkış yaptı.